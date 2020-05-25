В Китае назвали самые "загадочные" места России

25 Май 2020 2020-05-25T08:42:25+03:00

Автор подборки сообщает, что в мире 500 шаманских лабиринтов, 50 из которых находятся в России

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В Китае составили список самых "загадочных" мест России. Подборка опубликована на портале Sohu, посвященному туризму. Автор материала признается, что в России "бесконечно красивые поля, леса озера", а еще это страна с самой большой площадью.

В России есть места, разгадать происхождение которых пытаются ученые. Топ возглавляют Саамские лабиринты в Карелии.

- Говорят, что в мире насчитывается около 500 шаманских лабиринтов, 50 из которых находятся в России,- сообщают исследователи.

Загадочным местом назвали Китовую аллею на острове Итыгран. На круглой платформе, к которйо ведут каменные дорожки, находятся кости гренландского кита высотой до 5 метров. Причем они расположены симметрично. В центре платформы печь, ученые считают, что здесь совершали жертвоприношения.

Кашкулакскую пещеру в Хакасии тоже назвали загадочной. Местные жители называют ее "пещера дьявола".

- В гроте много костей, принадлежащих людям и животным, есть следы огненных жертвоприношений, на стенах есть специальные фрески,- пишет автор публикации на китайском портале.

У некоторых посетителей пещеры, по его словам, внутри грота возникали галлюцинации.

ИСТОЧНИК KP.RU