Кудрин: Доход от экспорта нефти будет ниже, чем за последние 20 лет
Вызванный пандемией коронавируса кризис повлияет на доходы от экспорта нефти.
Напомним, авиакомпании считаются главными потребителями сырья, с отменой международного авиасообщения потребность в нефти снизилась, это привело к скачкам на нефтяном рынке, а также новому соглашению ОПЕК.
- Производство нефти в России не упадет, но такой ренты, которая была последние 20 лет, у нас уже не будет. Для всей экономической политики, в том числе для бюджетной политики, это важнейший вызов, если ненефтегазовый сектор не станет развиваться активнее,- рассказал в интервью "Коммерсанту" глава Счетной Палаты Алексей Кудрин.
Он считает, что наступило время для того, чтобы развернуться от нефтяной политики к "экономике знаний и технологий". Поэтому России нужно делать ставку на инновации и опережать других. Главный плюс цифровых технологий в их независимости, в том числе от вируса.
ИСТОЧНИК KP.RU