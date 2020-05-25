Кудрин: Доход от экспорта нефти будет ниже, чем за последние 20 лет

25 Май 2020 2020-05-25T09:15:33+03:00

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Вызванный пандемией коронавируса кризис повлияет на доходы от экспорта нефти.

Напомним, авиакомпании считаются главными потребителями сырья, с отменой международного авиасообщения потребность в нефти снизилась, это привело к скачкам на нефтяном рынке, а также новому соглашению ОПЕК.

- Производство нефти в России не упадет, но такой ренты, которая была последние 20 лет, у нас уже не будет. Для всей экономической политики, в том числе для бюджетной политики, это важнейший вызов, если ненефтегазовый сектор не станет развиваться активнее,- рассказал в интервью "Коммерсанту" глава Счетной Палаты Алексей Кудрин.

Он считает, что наступило время для того, чтобы развернуться от нефтяной политики к "экономике знаний и технологий". Поэтому России нужно делать ставку на инновации и опережать других. Главный плюс цифровых технологий в их независимости, в том числе от вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU