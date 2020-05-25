Коронавирус заставит рестораны перейти на одноразовые и электронные меню

25 Май 2020 2020-05-25T10:27:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Кафе и рестораны готовятся к постепенному снятию ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. От привычных способов рассадки гостей придется отказаться, скорее всего изменится и меню. Предлагать традиционные буклеты станет небезопасно, а гости не захотят к ним прикасаться.

В Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) уверены, что выходом могут стать электронные варианты меню, или распечатанные на одноразовой бумаге.

Президент ФРИО Игорь Бухаров рассказал, что уже разработана платформа, позволяющая оформить меню в цифровом виде с доступом через QR-код или по ссылке. Этот же сервис можно использовать и для заказа еды.

Ознакомиться с ассортиментом блюд и напитков можно будет, отсканировав QR-код либо с самого стола, либо с тейбл-тента (рекламные носители, которые установлены на столы). Таким образом гость сможет посмотреть, что входит в состав и оформить заказ.

В некоторых заведениях готовы не только печатать меню на одноразовой бумаге, но и минимизировать использование наличных денег. Оплатить заказ станет возможно прямо в мобильном приложении.

- Альтернатива одноразовой бумаге – ламинация и последующая обработка спиртовыми салфетками после каждого гостя. Но это несет большие затраты. Электронное же меню будет лучшим выходом из ситуации, - комментирует «Известиям» заместитель директора Института гостеприимства университета «Синергия» Георгий Ташкер.

В Москве постепенно снимают ограничения, следующим этапом снятия карантинным мер в столице станет запуск сферы бытовых услуг. Пока об открытии кафе и ресторанов речи не идет, пишет "Утро.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU