2020-05-25T10:38:48+03:00
В мире

Создатели "Истории игрушек" выпустили первый мультфильм про геев

Герой по имени Грег пытается скрыть свою ориентацию от родителей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мультфильм доступен для просмотра на стриминговом сервисе Disney+Мультфильм доступен для просмотра на стриминговом сервисе Disney+Фото: кадр из фильма
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Студия Pixar сняла мультфильм про геев.

Все предыдущие работы команды пользовались успехом у зрителя, в том числе и в России. Первая часть "Истории игрушек" собрала в российских кинотеатрах 375 235 долларов. Дальше были "Тачки", "Рататуй".

В разгар пандемии коронавируса, когда кинотеатры по всему миру закрыты, в компании заявили о создании новой картины - "Out" ("Выход").

Студия Pixar сняла мультфильм про геев.

Юному зрителю предлагают посмотреть историю про гея по имени Грег. Он живет с другим мужчиной, Мануэлем, но скрывает свою истинную ориентацию от родителей. Внезапно мать с отцом приезжают к нему в гости. Дальше мистика, мультик все-таки, Грег меняется телами со своим псом. Но маму не проведешь, она узнает тайну сына. Как и в других мультфильмах Pixar, история заканчивается счастливо, Грег перестает быть псом, а мама принимает его таким, какой он есть.

"Out" вошел в серию короткометражных мультфильмов от Pixar "Sparkshorts", пишет IndieWire.

ИСТОЧНИК KP.RU

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