Каждый третий заразившийся коронавирусом в России уже выздоровел

25 Май 2020 2020-05-25T10:57:18+03:00

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В России каждый третий заразившийся коронавиурсом уже выздоровел. Об этом сообщает оперштба 25 мая. Всего в стране излечились от этого опасного заболевания 118 798 человек.

Страна уже вышла на плато, но с отменой ограничений в ряде регионов, суточный показатель по зараженным вновь начал увеличиваться. Всего за предыдущие сутки инфекцию нашли у 8 946 человек, это на 4 процента больше, чем за прошлый день. Кривая заболеваемости, которая опускалась около недели, теперь выравнивается.

Вопреки прогнозам, коронавирус оказался не так страшен астматикам. Но людей с сахарным диабетом в реанимации попадает дейтсвительно много, в Британии на таких пациентов приходится треть тяжелых случаев заболевания.

Опасен вирус также для сердечников. Врач назвал симптомы, при которых нужно срочно вызывать "скорую": боли в груди, слабость в руке, затрудненная речь.

ИСТОЧНИК KP.RU