Видео, на котором Алина Загитова не смогла быстро раздеться, стало хитом в Сети

25 Май 2020 2020-05-25T15:06:01+03:00

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Видео раздевающейся Загитовой оказалось в Сети чуть ли не популярнее роликов с ее обычными выступлениями.

Фрагмент выступления фигуристки набрал около 22 миллионов просмотров и сотни тысяч лайков.

Пользователям TikTok понравилось даже не то, что фигуристка раздевается, а то, что у нее это не получается. В начале номера Алина Загитова должна была эффектно сбросить с себя кожаную куртку. Она расстегнула замок, но куртка не распахнулась. Фигуристке пришлось останавливаться, чтобы справиться с кнопками на одежде. Но спортсменка, несмотря на технические сложности, не переставала улыбаться.

Загитова является Олимпийской чемпионкой игр в Пхенчхане в 2018 году. В прошлом году она сообщила, что приостанавливает спортивную карьеру из-за травм. Хотя некоторые предположили, что дело в последних провальных выступлениях, которые могли подкосить молодую спортсменку. В январе 2020 года Алина впервые за долгое время выложила видео с тренировок в инстаграм.

Фрагмент показательного номера олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

ИСТОЧНИК KP.RU