Меньше трети жителей России собираются брать отпуск летом

25 Май 2020 2020-05-25T15:18:51+03:00

У многих после пандемии не осталось денег на летние каникулы

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Только треть россиян в этом году планирует взять летний отпуск, 19 процентов будут отдыхать только в выходные, рассказал 25 мая глава по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин.

Специалисты провели исследование, по которому готовы взять отпуск летом и отдохнуть 31% опрошенных россиян. Из них 14 процентов хотят взять отпуск на две недели, 8% - на один месяц, 6% - на период больше месяца и 3% на одну неделю.

Совсем не планируют брать отпуск летом 19 процентов опрошенных. Почти половина респондентов заявили, что не имеют занятости и не обязаны оформлять отпуска.

При этом 19% планируют отдыхать с двумя членами семьи, 17% - с одним, 15% - с тремя, 11% - с четырьмя. Молодые люди, как правило, планируют отпуск с друзьями, а люди старшего поколения хотят отдыхать со своей семьей.

Кирилл Родин добавил, что несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения, 70% жителей России не спешат менять свои планы на грядущее лето. Из основных причин корректировок планов: недостаточное количество денежных средств после самоизоляции и страхи из-за пандемии.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин порекомендовал россиянам воздержаться от путешествий в другие государства эти летом из-за рисков снова завести инфекцию на территорию страны. Он сообщил, когда откроют российские курорты и начнется внутренний туризм в России.

ИСТОЧНИК KP.RU