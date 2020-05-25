2020-05-25T13:52:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин: целесообразно воздержаться от туристических поездок за границу

Премьер-министр отметил, что лучше и безопаснее провести отпуск этим летом в России
Ксения АНУФРИЕВА
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Мишустин: целесообразно воздержаться от туристических поездок за границуМишустин: целесообразно воздержаться от туристических поездок за границуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией 25 мая, в понедельник, председатель российского правительства Михаил Мишустин рассказал о туристическом сезоне в этом году. Глава кабинета министров призвал россиян не планировать поездки в другие страны из-за тяжелой эпидемиологической ситуации, чтобы исключить лишний риск завоза инфекции на территорию России.

- В последнее время в нашей стране были достигнуты определённые успехи по борьбе с распространением заболевания. Но необходимо помнить, что коронавирус был ввезен к нам из-за границы, поэтому считаю целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж в ближайшее время и провести отпуск в России, - сказала Михаил Мишустин.

Российский премьер-министр порекомендовал жителям страны провести отпуск этим летом, не покидая пределов государства, ведь это «лучше и безопаснее».

Как сообщал сайт Kp.ru, Мишустин на заседании также рассказал, когда откроются курорты в России в случае нормализации эпидемиологической обстановки.

Лучше и безопаснее провести отпуск в России — Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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