Иммунолог рассказал, как поддержать иммунитет в период выхода из самоизоляции

25 Май 2020 2020-05-25T16:47:52+03:00

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Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о том, как стимулировать иммунитет в период выхода из самоизоляции. По его словам, к тому моменту, когда опасность коронавируса уже несколько спадет, наш организм будет совершенно не готов ко встрече с другими вирусами. После долгого пребывания дома иммунитет будет ослаблен, поэтому его надо укреплять уже сейчас.

Врач рекомендует делать это при помощи иммуномодуляторов.

- Их можно применять в условиях, когда мы выходим из карантина, расширяем круг общения. Ну и поливитамины с минералами, так называемые поливитаминные комплексы, тоже пригодятся, - рассказал Болибок в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам врача, натуральные продукты, которые традиционно используются для поддержания иммунитета, пока малоэффективны. Свежей зелени местного производства еще нет, а привозная - тепличная не богата витаминами.

ИСТОЧНИК KP.RU