В правительстве ситуацию с коронавирусом в России назвали контролируемой и стабильной
Опасность второй волны распространения всё ещё существует
Ситуация с коронавирусом выросла на стабильный, контролируемый уровеньФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ситуация с коронавирусом выросла на стабильный, контролируемый уровень, заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
При этом он отметил, что опасность второй волны пандемии коронавируса в России всё ещё существует.
ИСТОЧНИК KP.RU