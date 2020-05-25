Попова рассказала, сколько еще будет длиться масочный режим

25 Май 2020 2020-05-25T18:50:25+03:00

По её словам, нам еще долго придется жить с вирусом

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Глава Роспотребнахзора Анна Попова заявила о том, что масочный в России сохранится в ближайшие один-два месяца. Она добавила, что и все остальные меры предосторожности тоже нужно продолжать соблюдать. Это тщательное мытье рук, дезинфекция помещений и обеззараживание посуды.

- С вирусом нам придется жить долго. На сегодняшний день, планируя следующие три месяца, для кого-то это отпускные месяцы, нужно исходить из того, что этот риск остается, - рассказала Попова в ходе брифинга.

Тем не менее, ситуация с коронавирсуом в России, по словам Поповой, стабилизируется. Ежесуточное число заболевших с каждым днем снижается.

Напомним, к 25 мая в России подтверждено 353 427 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заболели 8 946 россиян в 83 регионах. Наибольшее число новых инфицированных в Москве - 2560 человек и Московской области - 831. Полностью выздоровели за сутки 5499 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU