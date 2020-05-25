2020-05-25T21:13:41+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ направит в Китай миссия для расследования происхождения коронавируса

В изучении примут участие представители разных стран
Ася КУЗНЕЦОВА
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Задача миссии ВОЗ будет заключаться в том, чтобы понять происхождение вирусаЗадача миссии ВОЗ будет заключаться в том, чтобы понять происхождение вирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Всемирная организация здравоохранения заявила о своём намерении направить в Китай миссию для изучения происхождения коронавируса. Пока организация не называет сроки посещения миссии. О планах ВОЗ рассказал директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он также сообщил, что ВОЗ находится в процессе обсуждения с коллегами из Китая.

- Но мы ждем скорейшей возможности проведения такой миссии с участием научных представителей из разных стран, - добавил Райан.

Он также уточнил, что Китай открыт к такому подходу, поскольку все стороны заинтересованы в изучении вируса, и для ВОЗ приятен такой сигнал со стороны Пекина.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что только так человечество сможет избежать его возникновения в будущем.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что Китай мог остановить распространение коронавируса по всему миру, но по каким-то причинам не сделал этого – то ли не смог, то ли не захотел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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