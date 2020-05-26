2020-05-26T00:28:44+03:00
Происшествия

Подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета отпустили под залог в $6,2 тысячи

Суд в Киеве изменил меру пресечения Яне Дугарь
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Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве - взорвалась машина, когда он собирался ехать на работуПавел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве - взорвалась машина, когда он собирался ехать на работуФото: REUTERS
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В понедельник, 25 мая, Печерский районный суд Киева отпустил одну из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета под залог в 168150 гривен (примерно 6,2 тысячи долларов по курсу Нацбанка Украины). Речь идет о контрактнице ВСУ Яне Дугарь. Таким образом, судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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