Подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета отпустили под залог в $6,2 тысячи
Суд в Киеве изменил меру пресечения Яне Дугарь
Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве - взорвалась машина, когда он собирался ехать на работуФото: REUTERS
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В понедельник, 25 мая, Печерский районный суд Киева отпустил одну из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета под залог в 168150 гривен (примерно 6,2 тысячи долларов по курсу Нацбанка Украины). Речь идет о контрактнице ВСУ Яне Дугарь. Таким образом, судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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