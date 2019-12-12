Зеленский поставил задачу оперативно установить заказчиков убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу оперативно установить имена заказчиков убийства российского журналиста Павла Шеремета
«Предполагаемые убийцы были задержаны. Очень много ответов мы получили. Есть еще один вопрос — кто заказчик? Я уверен, что на этот вопрос найдется ответ уже в следующий раз, и это будет третья, последняя наша встреча по резонансному убийству Павла Шеремета», - сказал на брифинге глава незалежной.
В то же время министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отверг какие-либо договоренности с украинским лидером о сохранении своего поста и не исключил возможной отставки после завершения расследования дела об убийстве Шеремета, которое он назвал очень серьезным.
Напомним, участника боевых действий в Донбассе и автора гимна сил Специальных Операций незалежной Андрея Антоненко Нацполиция Украины задержала по подозрению в убийстве российского журналиста, которое произошло 2016 году в центре Киева. Глава МВД Украины пообещал, что дело будет рассматриваться в особом порядке, а вся возможная информация о ходе дела будет предоставляться незамедлительно. Он также анонсировал онлайн-трансляции заседания суда.
Брифинг Арсена Авакова.Прямой эфир 112 Украина
ИСТОЧНИК KP.RU
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