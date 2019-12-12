Зеленский поставил задачу оперативно установить заказчиков убийства Шеремета

СЕГОДНЯ 21:19 2019-12-12T21:19:57+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу оперативно установить имена заказчиков убийства российского журналиста Павла Шеремета

«Предполагаемые убийцы были задержаны. Очень много ответов мы получили. Есть еще один вопрос — кто заказчик? Я уверен, что на этот вопрос найдется ответ уже в следующий раз, и это будет третья, последняя наша встреча по резонансному убийству Павла Шеремета», - сказал на брифинге глава незалежной.

В то же время министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отверг какие-либо договоренности с украинским лидером о сохранении своего поста и не исключил возможной отставки после завершения расследования дела об убийстве Шеремета, которое он назвал очень серьезным.

Напомним, участника боевых действий в Донбассе и автора гимна сил Специальных Операций незалежной Андрея Антоненко Нацполиция Украины задержала по подозрению в убийстве российского журналиста, которое произошло 2016 году в центре Киева. Глава МВД Украины пообещал, что дело будет рассматриваться в особом порядке, а вся возможная информация о ходе дела будет предоставляться незамедлительно. Он также анонсировал онлайн-трансляции заседания суда.

Брифинг Арсена Авакова.Прямой эфир 112 Украина

ИСТОЧНИК KP.RU