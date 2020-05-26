Запрет на ввоз в Россию импортного топлива продлен до 1 октября
Такая мера принята, чтобы поддержать отечественную нефтеперерабатывающую отрасль
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на ввоз топлива в Россию до 1 октябряФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
Запрет на ввоз в Россию топлива иностранного производства продлен еще на четыре месяца – до 1 октября. Соответствующее постановление в понедельник, 25 мая, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Такая мера принята, чтобы поддержать отечественную нефтеперерабатывающую отрасль, обеспечить энергетическую безопасность и стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU