2020-05-26T02:33:34+03:00
Экономика

Запрет на ввоз в Россию импортного топлива продлен до 1 октября

Такая мера принята, чтобы поддержать отечественную нефтеперерабатывающую отрасль
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на ввоз топлива в Россию до 1 октябряПремьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на ввоз топлива в Россию до 1 октябряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Запрет на ввоз в Россию топлива иностранного производства продлен еще на четыре месяца – до 1 октября. Соответствующее постановление в понедельник, 25 мая, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Такая мера принята, чтобы поддержать отечественную нефтеперерабатывающую отрасль, обеспечить энергетическую безопасность и стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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