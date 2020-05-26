Запрет на ввоз в Россию импортного топлива продлен до 1 октября

26 Май 2020 2020-05-26T02:33:34+03:00

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на ввоз топлива в Россию до 1 октября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Такая мера принята, чтобы поддержать отечественную нефтеперерабатывающую отрасль

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Запрет на ввоз в Россию топлива иностранного производства продлен еще на четыре месяца – до 1 октября. Соответствующее постановление в понедельник, 25 мая, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Такая мера принята, чтобы поддержать отечественную нефтеперерабатывающую отрасль, обеспечить энергетическую безопасность и стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

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ИСТОЧНИК KP.RU