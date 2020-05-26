В Госдуме предложили разрешить очные выпускные вечера, но отложить
Российским школам могут разрешить проводить очные выпускные вечера, но перенести их дату на более поздний срок, когда в стране улучшится ситуация с коронавирусом.
Письмо с таким предложением направил министру просвещения России Сергею Кравцову заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. Депутат пояснил, что к нему поступило множество обращений от выпускников, которые хотят попрощаться с родной школой традиционно, а не виртуально.
«Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о переносе даты выпускных вечеров на более поздний срок, когда эпидемиологическая ситуация на соответствующий территории России стабилизируется и позволит проводить массовые мероприятия», - цитирует текст письма депутата РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за распространения коронавирусной инфекции Минпросвещения рекомендовало проводить последние звонки и выпускные вечера онлайн, в дистанционном режиме.
Всероссийская акция в поддержку выпускников "Последний звонок".
ИСТОЧНИК KP.RU