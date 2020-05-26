2020-05-26T05:25:12+03:00
Общество

В Госдуме предложили разрешить очные выпускные вечера, но отложить

По мнению депутата Зайцева, дату нужно перенести на более поздний срок, когда улучшится ситуация с коронавирусом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечераВ Госдуме предложили перенести очные выпускные вечераФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Российским школам могут разрешить проводить очные выпускные вечера, но перенести их дату на более поздний срок, когда в стране улучшится ситуация с коронавирусом.

Письмо с таким предложением направил министру просвещения России Сергею Кравцову заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. Депутат пояснил, что к нему поступило множество обращений от выпускников, которые хотят попрощаться с родной школой традиционно, а не виртуально.

«Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о переносе даты выпускных вечеров на более поздний срок, когда эпидемиологическая ситуация на соответствующий территории России стабилизируется и позволит проводить массовые мероприятия», - цитирует текст письма депутата РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за распространения коронавирусной инфекции Минпросвещения рекомендовало проводить последние звонки и выпускные вечера онлайн, в дистанционном режиме.

Всероссийская акция в поддержку выпускников "Последний звонок".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В «Векторе» рассказали, когда начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса
Более 30 россиян вернутся домой рейсом Air India
В Госдуме предложили разрешить очные выпускные вечера, но отложить
Число умерших от коронавируса в Бразилии выросло до 23,5 тысяч
Япония пока не одобрила «Фавипиравир» для лечения больных с коронавирусом
Психологи МЧС советуют обсудить выход из самоизоляции с членами семьи
В Ереване приземлился самолет из Москвы с 225 гражданами Армении
В Москве могут опробовать «мобильный паспорт»
Запрет на ввоз в Россию импортного топлива продлен до 1 октября
Bloomberg: Несмотря на отказ от карантина, в Швеция столкнулась с экономическим кризисом
Первое испытание орбитальной ракеты в США завершилось неудачей
В Сети появилось видео из московской квартиры, где удерживали, а потом убили кубинку
Подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета отпустили под залог в $6,2 тысячи
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 26 мая 2020 года составило 53586 человек
В Москве скончались еще 76 пациентов с коронавирусом
Джонсон рассказал, что стал хуже видеть после коронавируса
Новак: Спрос на нефть по сравнению с апрелем восстановился на 20%
Роспотребнадзор призвал временно запретить музыкантов и торговцев в электричках
Опрос: четверть американцев верят в планы Билла Гейтса чипировать людей
Фармацевтические компании отказались в 2017 году от создания вакцины против коронавирусов
ВОЗ: Мир находится в середине пандемии коронавируса
Глава Минпросвещения выступил против платного школьного образования
Власти Москвы заявили, что открывать рестораны в Москве рано