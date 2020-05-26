В Госдуме предложили разрешить очные выпускные вечера, но отложить

26 Май 2020 2020-05-26T05:25:12+03:00

По мнению депутата Зайцева, дату нужно перенести на более поздний срок, когда улучшится ситуация с коронавирусом

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Российским школам могут разрешить проводить очные выпускные вечера, но перенести их дату на более поздний срок, когда в стране улучшится ситуация с коронавирусом.

Письмо с таким предложением направил министру просвещения России Сергею Кравцову заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. Депутат пояснил, что к нему поступило множество обращений от выпускников, которые хотят попрощаться с родной школой традиционно, а не виртуально.

«Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о переносе даты выпускных вечеров на более поздний срок, когда эпидемиологическая ситуация на соответствующий территории России стабилизируется и позволит проводить массовые мероприятия», - цитирует текст письма депутата РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за распространения коронавирусной инфекции Минпросвещения рекомендовало проводить последние звонки и выпускные вечера онлайн, в дистанционном режиме.

Всероссийская акция в поддержку выпускников "Последний звонок".

ИСТОЧНИК KP.RU