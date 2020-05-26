2020-05-26T06:24:46+03:00
Происшествия

На Чукотке совершил жёсткую посадку вертолет Ми-8

По предварительным данным, на его борту находится четыре человека
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Вертолет Ми-8Вертолет Ми-8Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Утром во вторник, 26 мая, стало известно, что в Анадырском районе Чукотки совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, на борту воздушного судна, по предварительным данным, находится четыре человека.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа. Авария произошла в аэропорту Анадыря «Угольные копи».

«Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту «Угольные копи» в Анадырском районе. Предварительно, на борту находятся четыре человека», - приводит слова представителя регионального правительства ТАСС.

Между тем, сообщается, что без жертв, скорее всего, не обошлось. Так, в экстренных службах округа РИА Новости сказали, что по их предварительной информации погибли все четверо. Предположительно, причиной жесткой посадки винтокрылой машины стала техническая неисправность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жесткая посадка Ми-8 на Чукотке: погибли четыре человека
На Чукотке совершил жёсткую посадку вертолет Ми-8
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 26 мая 2020 года составило 53586 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 26 мая 2020: Жителей Подмосковья штрафуют за выезд на МКАД без пропуска
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 26 мая 2020 года составило 31 807
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 26 мая 2020 года возросло до 2110 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 26 мая 2020: Столицу ждет очередное смягчение санитарного режима
Число заболевших коронавирусом в Москве на 26 мая 2020 года составило 166 473 человек
В «Векторе» рассказали, когда начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса
Более 30 россиян вернутся домой рейсом Air India