На Чукотке совершил жёсткую посадку вертолет Ми-8

26 Май 2020 2020-05-26T06:24:46+03:00

По предварительным данным, на его борту находится четыре человека

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Утром во вторник, 26 мая, стало известно, что в Анадырском районе Чукотки совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, на борту воздушного судна, по предварительным данным, находится четыре человека.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа. Авария произошла в аэропорту Анадыря «Угольные копи».

«Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту «Угольные копи» в Анадырском районе. Предварительно, на борту находятся четыре человека», - приводит слова представителя регионального правительства ТАСС.

Между тем, сообщается, что без жертв, скорее всего, не обошлось. Так, в экстренных службах округа РИА Новости сказали, что по их предварительной информации погибли все четверо. Предположительно, причиной жесткой посадки винтокрылой машины стала техническая неисправность.

ИСТОЧНИК KP.RU