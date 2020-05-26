2020-05-26T07:13:38+03:00
Происшествия

Фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 на Чукотке

На борту находились четыре человека, все погибли
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вертолет разбился в аэропорту Угольные КопиВертолет разбился в аэропорту Угольные Копи
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Появились первые фото вертолета Ми-8, разбившегося в Чукотке утром 26 мая. В результате происшествия, погибли четыре человека, находившихся на борту, все военнослужащие. При посадке в аэропорту Угольные Копи вертолет загорелся.

Как сообщил ТАСС глава Анадырского района Чукотки Сергей Савченко, Ми-8 испытывали после ремонта. Пока причина происшествия не известна, но по предварительной версии, вертолет загорелся из-за технической неисправности.

На месте ЧП спасатели обнаружили черные ящики. Они в удовлетворительном состоянии, а значит, их будут использовать для расшифровки.

Расследованием происшествия займутся в Министерстве обороны.

- Катастрофа произошла 26 мая около 05:00 по-московскому времени при выполнении учебно-тренировочного полета. К месту катастрофы вылетела комиссия Главного командования ВКС России,- сообщили в Минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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