Фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 на Чукотке
Появились первые фото вертолета Ми-8, разбившегося в Чукотке утром 26 мая. В результате происшествия, погибли четыре человека, находившихся на борту, все военнослужащие. При посадке в аэропорту Угольные Копи вертолет загорелся.
Как сообщил ТАСС глава Анадырского района Чукотки Сергей Савченко, Ми-8 испытывали после ремонта. Пока причина происшествия не известна, но по предварительной версии, вертолет загорелся из-за технической неисправности.
На месте ЧП спасатели обнаружили черные ящики. Они в удовлетворительном состоянии, а значит, их будут использовать для расшифровки.
Расследованием происшествия займутся в Министерстве обороны.
- Катастрофа произошла 26 мая около 05:00 по-московскому времени при выполнении учебно-тренировочного полета. К месту катастрофы вылетела комиссия Главного командования ВКС России,- сообщили в Минобороны.
ИСТОЧНИК KP.RU