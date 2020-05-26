Доктор Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла
Доктор Александр Мясников посоветовал не использовать антибактериальное мыло ежедневно. Все как раз из-за его антибактериальных свойств. В состав продукта входят вещества, убивающие бактерии, то есть антибиотики, "те или иные".
- Вообще, врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу. Потому что считается, что антибактериальное мыло увеличивает резистентность к антибиотикам,- сказал он в эфире канала "Россия 1".
Такое мыло необходимо, но только в определенных случаях, необходимо учитывать наличие хронических болезней. Для подавляющего большинства людей достаточно обычного мыла, уверен доктор.
Ранее в Роспотребнадзоре опровергли миф о том, что антибактериальное мыло "борется" с вирусами лучше обычного. И то и другое эффективно справляются с задачей. Главное мыть руки после каждого похода на улицу.
От частого мытья кожу спасут перчатки, для этого и ввели перчаточный режим. Сами вирус через кожу не попадает.
ИСТОЧНИК KP.RU