Доктор Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла

26 Май 2020 2020-05-26T08:58:06+03:00

Обычное мыло не менее эффективно, чем антибактериальное Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Доктор Александр Мясников посоветовал не использовать антибактериальное мыло ежедневно. Все как раз из-за его антибактериальных свойств. В состав продукта входят вещества, убивающие бактерии, то есть антибиотики, "те или иные".

- Вообще, врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу. Потому что считается, что антибактериальное мыло увеличивает резистентность к антибиотикам,- сказал он в эфире канала "Россия 1".

Такое мыло необходимо, но только в определенных случаях, необходимо учитывать наличие хронических болезней. Для подавляющего большинства людей достаточно обычного мыла, уверен доктор.

Ранее в Роспотребнадзоре опровергли миф о том, что антибактериальное мыло "борется" с вирусами лучше обычного. И то и другое эффективно справляются с задачей. Главное мыть руки после каждого похода на улицу.

От частого мытья кожу спасут перчатки, для этого и ввели перчаточный режим. Сами вирус через кожу не попадает.

ИСТОЧНИК KP.RU