2020-05-14T20:14:49+03:00
Общество

"Вирус не проникает через кожу": Доктор Мясников объяснил, зачем на самом деле нужно носить перчатки

Известный теледоктор признался, что большинство россиян так и не поняли, для чего их попросили носить перчатки
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Перчатка может стать сама источником распространения вирусаПерчатка может стать сама источником распространения вирусаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Россияне не понимают, для чего носить перчатки - официальный представитель оперштаба по борьбе с распространением коронавируса доктор Александр Мясников объяснил, что сами по себе перчатки не спасают от вируса. Ведь через кожу коронавирус не передается. А значит, прятать руки нужно не из-за боязни дотронуться до поверхности с частицами инфекции.

- Это не клещ и не комар... Перчатки нужны только для того, чтобы предохранить вашу кожу от раздражения от постоянного мытья рук и антисептиков,- объяснил он в соцсетях. - Перчатка сама по себе- такой же источник вирусов и бактерий, как и не мытые руки.

Поэтому перчатки нужно менять после соприкосновения с предметами, например, поручнями в общественном транспорте или после похода в магазин. Можно обрабатывать ее антисептиком или помыть в ней руки. Если этого не делать, то перчатка такой же источник вируса, как и голые руки.

Заменить специальные перчатки на обычные текстильные нет смысла. Иначе пришлось бы менять их много раз в ведь. Их невозможно обеззаразить антибактериалным средством, в них не помоешь руки.

- Самая эффективная мера по защите- соблюдение дистанции,- советует доктор Мясников. - К вам подсели- встаньте и отойдите, не можете уйти- подойдите к окну... Не стесняйтесь сделать замечание, если к вам кто-то жмется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число умерших от коронавируса в мире превысило численность Исландии
Президент ФРГ посоветовал защищаться от коронавирусом маской, а не шапочкой из фольги
Трамп заявил, что США получат вакцину от коронавируса к концу года
"Вирус не проникает через кожу": Доктор Мясников объяснил, зачем на самом деле нужно носить перчатки
Российские вузы не готовы отказываться от приема студентов на основании резульатов ЕГЭ
В Москве отменят штрафы водителям, которые ошиблись в цифрах госномера при оформлении пропуска
Продавцам разрешили не обслуживать на кассе покупателей без масок
Собянин о числе москвичей с коронавирусом: "130 тысяч - это неправильная цифра"
Глава ВТО Роберту Азеведу уходит в отставку
Оксана Пушкина просит МВД проверить Башарова из-за избиения жен
Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови
Валерий Газзаев: «Уход Семина – доказательство непрофессионализма руководства «Локомотива»
Захарова ответила на критику проамериканских СМИ о дискриминации мигрантов
Стало известно, как будут выбирать москвичей для бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу
Ученые показали видео-эксперимент, как коронавирус передается в ресторане
Портал поиска работы: Количество вакансий после резкого падения медленно начинает расти
Минкульт впервые проведет Ночь музеев в TikTok
Глава Роспотребнадзора сообщила, что рост числа заболеваний коронавирусом остановлен
Сёмин пояснил решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт
Российский тест на антитела к коронавирусу назвали одним из лучших в мире
Сергей Собянин рассказал, когда откроются парикмахерские и салоны красоты в Москве
За лесными пожарами и паводками будут следить с высоты птичьего полета
Сергей Собянин ответил, зачем носить маску и перчатки в Москве