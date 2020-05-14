"Вирус не проникает через кожу": Доктор Мясников объяснил, зачем на самом деле нужно носить перчатки

14 Май 2020 2020-05-14T20:14:49+03:00

Известный теледоктор признался, что большинство россиян так и не поняли, для чего их попросили носить перчатки

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Россияне не понимают, для чего носить перчатки - официальный представитель оперштаба по борьбе с распространением коронавируса доктор Александр Мясников объяснил, что сами по себе перчатки не спасают от вируса. Ведь через кожу коронавирус не передается. А значит, прятать руки нужно не из-за боязни дотронуться до поверхности с частицами инфекции.

- Это не клещ и не комар... Перчатки нужны только для того, чтобы предохранить вашу кожу от раздражения от постоянного мытья рук и антисептиков,- объяснил он в соцсетях. - Перчатка сама по себе- такой же источник вирусов и бактерий, как и не мытые руки.

Поэтому перчатки нужно менять после соприкосновения с предметами, например, поручнями в общественном транспорте или после похода в магазин. Можно обрабатывать ее антисептиком или помыть в ней руки. Если этого не делать, то перчатка такой же источник вируса, как и голые руки.

Заменить специальные перчатки на обычные текстильные нет смысла. Иначе пришлось бы менять их много раз в ведь. Их невозможно обеззаразить антибактериалным средством, в них не помоешь руки.

- Самая эффективная мера по защите- соблюдение дистанции,- советует доктор Мясников. - К вам подсели- встаньте и отойдите, не можете уйти- подойдите к окну... Не стесняйтесь сделать замечание, если к вам кто-то жмется.

ИСТОЧНИК KP.RU