По подозрению в организации убийства задержан Владимир Осия, тренер бойца ММА Исмаилова

26 Май 2020 2020-05-26T09:41:41+03:00

Под руководством тренера спортсмен с 2012 году стал первым чемпионом России по смешанным единоборствам

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По подозрению в организации убийства задержан известный российских тренер Владимир Осия. Он занимается смешанными единоборствами. Один из его известных воспитанников - Магомед Исмаилов, чемпион мира по боевому самбо, мастер спорта России международного класса.

Источник подтвердил ТАСС задержание тренера. Речь может идти о причастности Осия к организации заказного убийства.

Владимир Осия - заслуженный тренер России по MMA, под его руководством Исмаилов в 2012 году он стал первым чемпионом из России по смешанным единоборствам. Вместе он работают уже около 10 лет. В июле боец должен был выйти на ринг против Александра Емельяненко.

В СМИ появилась информация, что вместе с тренером задержали еще несколько человек из его окружения. Преступление, в организации которого их подозревают, не названо.

ИСТОЧНИК KP.RU