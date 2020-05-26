По подозрению в организации убийства задержан Владимир Осия, тренер бойца ММА Исмаилова
По подозрению в организации убийства задержан известный российских тренер Владимир Осия. Он занимается смешанными единоборствами. Один из его известных воспитанников - Магомед Исмаилов, чемпион мира по боевому самбо, мастер спорта России международного класса.
Источник подтвердил ТАСС задержание тренера. Речь может идти о причастности Осия к организации заказного убийства.
Владимир Осия - заслуженный тренер России по MMA, под его руководством Исмаилов в 2012 году он стал первым чемпионом из России по смешанным единоборствам. Вместе он работают уже около 10 лет. В июле боец должен был выйти на ринг против Александра Емельяненко.
В СМИ появилась информация, что вместе с тренером задержали еще несколько человек из его окружения. Преступление, в организации которого их подозревают, не названо.
ИСТОЧНИК KP.RU