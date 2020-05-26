Россияне назвали необходимый размер финансовой «подушки безопасности»

26 Май 2020 2020-05-26T09:02:14+03:00

Сумма колеблется от 240 до 580 тысяч рублей

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Россияне назвали необходимый размер сбережений, который позволил бы им жить спокойно при возникновении кризисных ситуацией. Суммы разнятся в зависимости от региона: где-то достаточно 240 тысяч рублей, а где-то требуется 580. Такие данные в ходе опроса жителей 37 городов получили в Сбербанке.

Топ-5 регионов с самыми большими запросами:

Санкт-Петербург – 582 тыс.руб.,

Москва - 521,5 тыс. руб.,

Пермь - 406,5 тыс. руб.,

Тюмень - 402,2 тыс. руб.,

Екатеринбург - 396,7 тыс. руб.

Топ-5 регионов с самыми скромными запросами:

Пенза -294,8 тыс. руб.,

Саратов - 286,8 тыс. руб.,

Барнаул - 285,9 тыс. руб.,

Астрахань -282,9 тыс. руб.,

Махачкала -240,1 тыс. руб.

Размер финрезерва смогли указать 87% респондентов. При этом 41% заявили, что достойная жизнь невозможна без наличия в семье «подушки безопасности». Это люди со средними и невысокими доходами.

Мужчинам нужна большая с— 418,5 тыс. рублей, а женщина считает стабильной сумму в 277 тыс. рублей.

Те, кто получил высшее образование, называют сумму выше – 663 тыс.руб., чем те, кто имеет среднее техническое образование – 244 тыс.руб.

— Люди становятся более ответственны в вопросах личных финансов. Экономика циклична, подъемы и спады в ней неизбежны, но чтобы достичь финансовой стабильности, необходимо регулярно копить средства, — прокомментировала «Известиям» руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

Тем временем аналитики центра "Сколково" пришли к выводу, что экономические показатели России в 2020 году будут самыми плохими за последние 10 лет, пишет "Утро.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU