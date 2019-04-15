40 процентов россиян не имеют никаких накоплений на «черный день»

СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-15T12:22:50+03:00

А те, кто ухитряется откладывать деньги в копилку, смогут прожить на свои сбережения в среднем 3-4 месяца

Изменить размер текста: A A

Россияне признаются, что откладывать деньги на "черный день" получается с трудом. Зачастую причина не в низких зарплатах, а в отсутствии планирования и четкого контроля за расходами. Только 60 процентов опрошенных сервисом по поиску работы Superjob имеют сбережения, а вот 40 процентов живут от зарплаты до зарплаты.

Как правило, суммы накоплений не очень велики. Многие респонденты признаются, что смогут прожить на эти деньги без иных источников дохода не более двух месяцев – 21%. До полугода смогут прожить на свои сбережения 12% опрошенных, а на год хватит средств всего 6 процентам респондентов. Пользоваться копилкой дольше года имеют возможность 5% из тех, кто откладывает сбережения.

Кстати, мужчины более трепетно относятся к этому вопросу и имеют накопления, которых в среднем хватит на 4,2 месяца, а женских сбережений только на 3,3 месяца.

Эксперты связывают такой большой процент тех, кто не экономит средства, с неумением следить за тратами. Действительно, 29 процентов россиян не ведут никакого финансового учета. Строго следят за своими тратами только 18% респондентов, а 53% ведут примитивный учет.

Мужчины и здесь оказались рачительнее женщин. Они планируют свои траты в 20 процентах случаев, а женщины только в 15%. Активнее всего ведут контроль люди старшего возраста, а вот молодежь пока не задумывается о данном вопросе.

Уровень доходов тоже влияет на привычку планировать. Чем он выше, тем больше дисциплины у человека. Например, среди тех, кто получает от 45000 рублей стремление планировать расходы встречается в три раза чаще, чем среди тех, кто имеет доход в 24 тысячи рублей.

Люди с хорошими зарплатами и высокой финансовой грамотностью не только планируют траты, но и следят за финансовыми новостями. Только за последние два месяца на фоне укрепления рубля возрос объем вкладов в иностранной валюте. Эксперты уверены, что эти деньги принадлежат как раз тем, кто умеет контролировать финансы. На сегодняшний день общий объем вкладов в валюте приблизился к 92,5 миллиардам долларов, пишет Утро.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU