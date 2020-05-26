2020-05-26T11:19:01+03:00
Общество

Ученые из Японии считают, что маски слишком опасны для детей до двух лет

В Японской педиатрической ассоциации заявляют, что дети редко заражаются на улице - в основном болезнь приносят в дом их мамы и папы
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Новорожденным и детям до двух лет носить маски опасноНоворожденным и детям до двух лет носить маски опасноФото: Игорь ЧАБАНЕНКО
Изменить размер текста:

Медицинские маски для детей первых двух лет жизни могут быть опасны для их здоровья - об этом предупреждают представители Японской педиатрической ассоциации. Врачи и ученые выступили за повсеместную отмену масок для детей.

- Маски могут затруднять дыхание, потому что у младенцев узкие дыхательные пути. Речь идет о серьезной опасности удушья, - приводит текст заявления Reuters. - Маски также повышают риск теплового удара.

К тому же эффективность их конкретно для этой категории людей не доказана. Очень мало случаев заражения детей на улице и в общественных местах. В основном дети заражаются коронавирусом от своих родителей и других членов семьи, которые приносят вирус в дом.

Японцев поддержали Центры контроля заболеваний США (CDC) и Американская академия педиатрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скандинавская ходьба поможет восстановиться после изоляции
США построили на Украине восемь лабораторий с образцами особо опасных инфекциями
Стало известно, по каким причинам студентов чаще всего отчисляют из вузов
В России предлагают сократить срок моратория на штрафы за неуплату ЖКХ
Американцев предупреждает о нашествии голодных крыс на фоне нехватки мусора из-за COVID-19
Туалетная бумага может подскочить в цене на 15 процентов
Ученые из Японии считают, что маски слишком опасны для детей до двух лет
20% россиян не готовы соблюдать безопасную дистанцию на пляже
Цена на нефть Brent превысила 36 долларов за баррель
В России за сутки от коронавируса умерло 174 человека
Число заболевших за сутки в России меньше числа вылечившихся от коронавируса
В Австралии стартовали первые клинические исследования вакцины от коронавируса
Назван фактор удваивающий риск смерти от коронавируса
Врач кремлевской больницы назвал отличия коронавируса от свиного гриппа
Россияне снова стали тратить деньги на красоту и автоуслуги, как до пандемии
В Москве за сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом
Банки ввезли в Россию рекордную сумму валюты
Россияне назвали необходимый размер финансовой «подушки безопасности»