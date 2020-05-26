Ученые из Японии считают, что маски слишком опасны для детей до двух лет

26 Май 2020 2020-05-26T11:19:01+03:00

Новорожденным и детям до двух лет носить маски опасно Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Японской педиатрической ассоциации заявляют, что дети редко заражаются на улице - в основном болезнь приносят в дом их мамы и папы

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Медицинские маски для детей первых двух лет жизни могут быть опасны для их здоровья - об этом предупреждают представители Японской педиатрической ассоциации. Врачи и ученые выступили за повсеместную отмену масок для детей.

- Маски могут затруднять дыхание, потому что у младенцев узкие дыхательные пути. Речь идет о серьезной опасности удушья, - приводит текст заявления Reuters. - Маски также повышают риск теплового удара.

К тому же эффективность их конкретно для этой категории людей не доказана. Очень мало случаев заражения детей на улице и в общественных местах. В основном дети заражаются коронавирусом от своих родителей и других членов семьи, которые приносят вирус в дом.

Японцев поддержали Центры контроля заболеваний США (CDC) и Американская академия педиатрии.

ИСТОЧНИК KP.RU