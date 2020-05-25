ЕГЭ-2020: сначала пробный, потом - две волны

Ну что, абитуриенты этого года могут, наконец, выдохнуть. Или, наоборот, набрать в легкие воздуха, чтобы запаса хватило на весь июль. Определены сроки проведения Единого госэкзамена в этом году.

Почему так долго решали в какие дни проводить ЕГЭ в этом году? Потому что нужно было предусмотреть все нюансы, связанные с эпидемиологической ситуацией. В различных регионах ситуация с заболеваемостью ковидом разная. Местные власти сами определяют правила проведения массовых мероприятий, особенности режима на улицах и в общественных местах. А тут нужно провести масштабный федеральный экзамен для всех регионов одновременно. По сути, с начала прихода пандемии в России, ЕГЭ - это первое (и пока единственное) мероприятие, которое приходит в одни и те же дни и по одним и тем же правилам по всей стране. 600 тысяч выпускников школ этого года собираются поступать в вузы. 600 тысяч будут сдавать экзамены!

Мало того, нужно еще задействовать тысячи учителей – они работают наблюдателями в пунктах проведения экзамена, они проверяют часть С экзаменационных работ. Но традиционно школьные учителя в июле и августе отдыхают…

В общем, все по порядку:

Проведение основной волны ЕГЭ

29 и 30 июня пройдут пробные экзамены. По сути – репетиция. Учителя, ответственные за проведение ЕГЭ, в это время будут находиться в ППЭ, абитуриенты – нет.

Будет отработана технология защиты здоровья участников экзамена – и абитуриентов, и учителей – в соответствии в рекомендациями Роспотребнадзора. Вся процедура будет в ближайшие дни описана в нормативных актах Минпроса и Рособрнадзора.

И без того процедура проведения ЕГЭ непростая – с камерами в аудиториях, рамками на входе. А теперь еще нужно соблюдать все санитарные правила. Вплоть до того, что ребята на входе в ППЭ должны как можно меньше контактировать друг с другом, для них нужно обеспечить «зеленый коридор».

- Мы должны настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях, - объяснил министр просвещения Сергей Кравцов.

Расписание ЕГЭ-2020

3 июля - география, литература, информатика;

6 и 7 июля – русский язык;

10 июля - профильная математика;

13 июля - история, физика;

16 июля – обществознание, химия;

20 июля - биология, письменный иностранный язык;

22 и 23 июля - устный иностранный язык;

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля по всем учебным предметам.

Вторая волна ЕГЭ

Важно: в этом году будет сделано всё, чтобы все ребята, собиравшиеся поступать в вуз, смогли это сделать. Поэтому на август запланирована вторая волна. Сдавать ЕГЭ смогут те, кто по различным причинам не смог принять участие в основной, июльской волне.

Предварительные даты - 3, 5, 7 и 8 августа.

Расписание экзаменов второй волны тоже будет в ближайшее время уточнено.

Учителя и экзамены

Решено предложить учителям, которые задействованы в проведении ЕГЭ, первую часть отпуска «отгулять» в июне. С тем, чтобы они могли выйти на работу в июле и принять участие в организации и проведения Единого госэкзамена.

- Мы пришли к необходимости корректировать отпуска учителей. Будем по этому поводу направлять разъяснения во все регионы. Нужно сделать все, чтобы при этом не были нарушены трудовые права педагогических работников, - обратила внимание председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова.

В Минпросе подчеркнули: министерство вместе с регионами будут особо прорабатывать вопрос защиты прав педагогов, их поддержки и помощи в ходе экзаменационной кампании.

Приемная кампания

Зачисление в вузы пройдет по окончании второй волны ЕГЭ, когда будут обработаны все экзаменационные работы и получены итоговые баллы. Времени для подготовки приказов достаточно – вся вторая половина августа. С 1 сентября новые первокурсники смогут начать учебу.

В Минобрнауки подчеркнули: разослать свои документы в пять полагающихся вузов абитуриенты могут заранее, чтобы приемные комиссии их обработали. А после получения итоговых баллов ЕГЭ можно будет их дослать в вузы.

Прием документов от абитуриентов вузы будут вести в дистанционном формате.