2020-05-26T13:43:50+03:00
Общество

Первый министр энергетики России Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом

Владимир Лопухин умер на 69-м году жизни
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Первый министр энергетики России Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом. Фото: Сергей Карпов / ТАССПервый министр энергетики России Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом. Фото: Сергей Карпов / ТАСС
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Заболевший новой коронавирусной инфекцией член первого состава правительства Бориса Ельцина Владимир Лопухин, возглавлявший Министерство топлива и энергетики, умер на 69-м году жизни. Об этом сообщил писатель Денис Драгунский.

«Сегодня от коронавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии», — написал Драгунский на своей странице в Facebook.

Владимир Лопухин возглавлял энергетической министерство России с ноября 1991 года по июнь 1992 года. На посту министра его сменил Виктор Черномырдин, а бывший экс-глава ведомства был назначен советником главы правительства Егора Гайдара.

После работы в российском правительстве Владимир Лопухин работал в банке Lazard Freres, а также был помощником в «Газпроме», «Роснефти», «Сургутнефтегазе». Кроме того, он входил в совет директоров компаний «Бритиш Америкен Тобакко — Ява», «Гражданские самолеты Сухого» и SuperJet International.

ИСТОЧНИК KP.RU

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