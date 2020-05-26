"Россия сегодня" запускает акцию "Пожалуйста, дышите!" в поддержку врачей

26 Май 2020 2020-05-26T13:55:01+03:00

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МИА "Россия сегодня" совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией волонтерских центров запускает онлайн-акцию "Пожалуйста, дышите!". Ее цель - поблагодарить врачей, которые уже несколько месяцев в непростых условиях борются с опасным вирусом.

Портал "Пожалуйста, дышите!" начнет работу c 8 июня и будет открыт на сайте ria.ru. На нем будут публиковаться фотографии и истории врачей, которые защищают россиян от коронавируса. Для того, чтобы рассказать о медиках их близкие, друзья, пациенты или просто соседи могут присылать истории на адрес breathe@rian.ru

Письмо должно включать в себя данные отправителя: ФИО и адрес электронной почты, а также рассказ, которым он хочет поделиться, с фотографией (1000х1000px). Кроме того, необходимо написать ФИО врача, учреждение, в котором он работает и регион проживания. Сама история должна быть не более 500 знаков с пробелами.

Акция продлится до конца июня. По её итогам "Россия сегодня" подготовит видео из нескольких тысяч портретов медиков. Ролик можно будет посмотреть в социальных сетях медиагруппы. Кроме того, он будет транслироваться на медиафасаде здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре.

ИСТОЧНИК KP.RU