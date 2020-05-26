Лавров заявил о необходимости наращивания миротворческого потенциала ОДКБ

26 Май 2020 2020-05-26T14:04:34+03:00

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Необходимо наращивать миротворческий потенциал Организации Договора о коллективной безопасности, поскольку это позволит силам ОДКБ участвовать в операциях под эгидой Организации Объединенных Наций. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Особого внимания требует задача наращивания миротворческого потенциала ОДКБ (...) продолжим обсуждать пути решения организационных вопросов и совершенствования правовой базы. Рассчитываю, что это позволит подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН», - сказал глава МИД РФ открывая заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Кроме того, Лавров обратил внимание на необходимость поддерживать регулярный диалог по всему спектру вопросов безопасности в интересах координации подходов союзников.

Напомним, 28 ноября в Бишкеке состоялась очередная сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. На которой обсуждали вопросы взаимодействие с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии, а также координация внешнеполитической деятельности стран-участниц организации.

ИСТОЧНИК KP.RU