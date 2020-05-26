В ВОЗ рассказали, чем обернется отказ США финансировать организацию

26 Май 2020 2020-05-26T14:24:55+03:00

Президент США пригрозил разрывом отношений с ВОЗ, если в организации не проведут предложенные им реформы

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В ВОЗ рассказали о последствиях отказа США финансировать организацию. Деньги фонд направляет на борьбу с эпидемиями, преимущественно в развивающиеся страны, где вспышки болезней по разным причинам происходят чаще всего. Начавшиеся как локальная эпидемия, новые болезни рано или поздно выйдут за пределы одной страны. Так произошло с коронавирусом. Еще три месяца назад о болезни говорили только в Китае - в США, Британии уверены были, что "угроза для них минимальна".

- Около 80% всего вклада в бюджет здравоохранения Африки поступает от государств-членов, из которых 20% приходит от США,- сказал РИА Новости представитель ВОЗ в Африке Михель Яо.

На деньги из фонда ВОЗ закупают медикаменты, отправляют эпидемиологов в страны, где произошла вспышка болезни.

Яо считает, чейчас не лучшее время, чтобы урезать финансирование - мир еще не победили вирус. Невозможно бороться с пандемией локально, ведь даже если одна страна победит вирус, а другие нет - есть вероятность новой вспышки.

ИСТОЧНИК KP.RU