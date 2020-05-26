В ВОЗ рассказали, чем обернется отказ США финансировать организацию
В ВОЗ рассказали о последствиях отказа США финансировать организацию. Деньги фонд направляет на борьбу с эпидемиями, преимущественно в развивающиеся страны, где вспышки болезней по разным причинам происходят чаще всего. Начавшиеся как локальная эпидемия, новые болезни рано или поздно выйдут за пределы одной страны. Так произошло с коронавирусом. Еще три месяца назад о болезни говорили только в Китае - в США, Британии уверены были, что "угроза для них минимальна".
- Около 80% всего вклада в бюджет здравоохранения Африки поступает от государств-членов, из которых 20% приходит от США,- сказал РИА Новости представитель ВОЗ в Африке Михель Яо.
На деньги из фонда ВОЗ закупают медикаменты, отправляют эпидемиологов в страны, где произошла вспышка болезни.
Яо считает, чейчас не лучшее время, чтобы урезать финансирование - мир еще не победили вирус. Невозможно бороться с пандемией локально, ведь даже если одна страна победит вирус, а другие нет - есть вероятность новой вспышки.
ИСТОЧНИК KP.RU