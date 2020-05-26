2020-05-26T15:06:59+03:00
Общество

В Минобороны через неделю завершат первый этап испытаний вакцины от коронавируса

Армейские ученые завершат клинические испытания до конца июля
Юлия САЛЬНИКОВА
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Первый этап испытаний вакцины завершится в июнеПервый этап испытаний вакцины завершится в июнеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Минобороны создают экспериментальную вакцину от коронавируса, причем уже завершается этап доклинических исследований. Результаты будут известны после 1 июня.

Глава военного ведомства Сергей Шойгу впервые рассказал о разработке возможной вакцины от новой инфекции "армейскими" учеными. Вещество, способное вызывать антитела к коронавирусу, разрабатывают специалисты 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ совместно с Центром Гамалеи.

Сергей Шойгу сообщил, что завершат клинические испытанию в конце июня.

Ранее ученые из Центра Гамалеи сообщили о результатах тестирования на антитела. Разработчики вкололи себе вакцину, чтобы защитить проект - ведь если один человек заразится, то работа всей команды встанет. В организме у них нашли не просто антитела, которые защищают, эти антитела нейтрализуют вирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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