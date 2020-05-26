2020-05-26T16:16:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Кого госпитализируют с коронавирусом: Минздрав утвердил новые правила

Ведомство обозначило симптомы, при наличии которых человека обязаны госпитализировать
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Минздраве утвердили новый порядок госпитализации пациентов с коронавирусомВ Минздраве утвердили новый порядок госпитализации пациентов с коронавирусомФото: Олег ЗОЛОТО
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Минздрав утвердил порядок госпитализации больных с коронавирусом. Согласно новым правилам, в больницу будут забирать только пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжёлом и крайне тяжёлом состояниях.

Если человек лечится дома, и в течение трех дней его температура не опускается ниже 38,5 градуса, то больного обязаны госпитализировать как пациента в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в обязательном порядке в стационар будут отправлять пациентов, находящихся в группе риска. В их числе люди старше 65 лет, а также пациенты, страдающие хроническими заболеваниями: диабетом, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем и т.д. Обязательной госпитализации также подлежат люди, живущие с родственниками из группы риска.

Отдельно в документе прописан порядок госпитализации детей. Несовершеннолетний будут отправлять в стационар при наличии у них следующих симптомов: температура выше 39 градусов при обращении или выше 38 градусов в течение пяти дней, дыхательная недостаточность, тахикардия, судороги и другие тяжелые симптомы.

Детей также могут госпитализировать, если в семье нет условий для лечения на дому, или же нет возможность изолировать ребенка от родственников из группы риска.

«Красная зона».Предлагаем вам посмотреть, как устроена работа инфекционного отделения Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами Президента России, где сотни медицинских работников, врачей и медсестёр, каждый день, не жалея себя, борются с COVID-19

ИСТОЧНИК KP.RU

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