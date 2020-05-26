Кого госпитализируют с коронавирусом: Минздрав утвердил новые правила

26 Май 2020 2020-05-26T16:16:47+03:00

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Минздрав утвердил порядок госпитализации больных с коронавирусом. Согласно новым правилам, в больницу будут забирать только пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжёлом и крайне тяжёлом состояниях.

Если человек лечится дома, и в течение трех дней его температура не опускается ниже 38,5 градуса, то больного обязаны госпитализировать как пациента в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в обязательном порядке в стационар будут отправлять пациентов, находящихся в группе риска. В их числе люди старше 65 лет, а также пациенты, страдающие хроническими заболеваниями: диабетом, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем и т.д. Обязательной госпитализации также подлежат люди, живущие с родственниками из группы риска.

Отдельно в документе прописан порядок госпитализации детей. Несовершеннолетний будут отправлять в стационар при наличии у них следующих симптомов: температура выше 39 градусов при обращении или выше 38 градусов в течение пяти дней, дыхательная недостаточность, тахикардия, судороги и другие тяжелые симптомы.

Детей также могут госпитализировать, если в семье нет условий для лечения на дому, или же нет возможность изолировать ребенка от родственников из группы риска.

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ИСТОЧНИК KP.RU