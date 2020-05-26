2020-05-26T17:05:56+03:00
Экономика

Российские миллиардеры за два месяца пандемии коронавируса разбогатели на 62 млрд долларов

Совокупное состояние увеличилось до 454 млрд долларов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российские миллиардеры за время пандемии коронавируса разбогатели на 62 млрд долларовРоссийские миллиардеры за время пандемии коронавируса разбогатели на 62 млрд долларовФото: Дарья ПУТЕЙКО
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За два месяца пандемии российские миллиардеры разбогатели на 62 миллиарда долларов. Совокупное состояние увеличилось с 392 миллиардов долларов до 454 миллиардов долларов. Такие данные приводит Forbes.

Больше всего из топ-пять разбогател совладелец и президента «Норильского никеля» Владимир Потанин, состояние которого выросло на 6,4 миллиарда долларов, с 19,7 до 26,1 миллиардов долларов. Напомним, что в этом году бизнесмен занял первую строчку в российской части рейтинга Forbes

Следом идет глава и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, состояние которого увеличилось на 5,6 миллиардов долларов - 15,2 миллиардов долларов до 20,8 миллиардов долларов. Он занимает пятое место в строчке Forbes.

Значительно увеличилось состояние основателя «Новатэка» Леонида Михельсона, который занимает вторую строчку в российской части рейтинга Forbes. Он разбогател на 5,4 миллиарда долларов – с 17,1 миллиардов долларов до 22,5 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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