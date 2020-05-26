2020-05-26T19:47:41+03:00
Звезды

Все страдают, кто не работает в госучреждениях: Лещенко прокомментировал спор Пригожина и Шнурова

Певец заявил, что многие артисты находятся в трудном положении
Александра КОЧНЕВААнастасия ЗЫРЯНОВА
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Лещенко прокомментировал спор Пригожина со ШнуровымЛещенко прокомментировал спор Пригожина со ШнуровымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Известный певец Лев Лещенко прокомментировал спор продюсера Иосифа Пригожина и музыканта Сергея Шнурова. Скандал разгорелся после того, как Пригожин предложил помочь российскому шоу-бизнесу, который сильно пострадал из-за отмены туров и концертов. По мнению продюсера, даже первая десятка артистов значительно потеряла в деньгах. Шнуров ответил на это заявление в характерной для него манере, написав язвительный стишок.

Лещенко, в свою очередь, поддержал Пригожина, добавив, что и сам попал в непростую ситуацию.

- Все страдают, кто не работает в государственных учреждениях. Все частные коллективы, в том числе, мой, например, Володи Винокура, сейчас вообще ничего не получают. Я из своего кармана их содержу, плачу и буду пока, - рассказал Лещенко в эфире радио "Комсомольская правда".

Однако певец категорически не огласился с Пригожиным в том, что и первая десятка артистов также находится в трудном положении. По его мнению, топовые музыканты не так сильно ощутили кризис, у них все таки есть значительные сбережения. Однако это касается далеко не всех.

- Лоза, скажем, который говорит, что у него пенсия 12 тысяч, он, может, и не накопил ничего. Или Рыбин, например. Я им верю, - добавил Лещенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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