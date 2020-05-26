В Минкомсвязи заявили, что электронный паспорт не должен заменить бумажный

26 Май 2020 2020-05-26T20:35:47+03:00

Приложение для электронных документов не будет хранить информацию о жителях страны

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Мобильное приложение, которое в рамках эксперимента в Москве будут использовать вместо паспорта, не заменит бумажный документ. При этом останется возможность использовать цифровую копию удостоверяющей личности бумаги, рассказала руководитель Минкомсвязи Максут Шадаев в ходе онлайн-сессии конференции "ЦИПР Дома".

- У нас нет цели, чтобы цифровой паспорт заменил бумажный. Только чтобы у жителей страны была возможность пользоваться телефоном вместо обычного документа. Паспорт чаще всего используют в бытовых ситуациях - например, для оформления скидочной карты и тому подобное. Обычный паспорт редко используется. В 9 случаях из 10 мобильный паспорт сможет его заменить, - отметил глава министерства.

Он подчеркнул также, что мобильное приложение для электронного документа не будет хранить сведения о россиянах, а только будет открывать по QR-коду доступ к публичной части учетной записи пользователя на едином портале государственных услуг для идентификации личности. Шадаев считает, что приложения и данные пользователей в полной безопасности.

В рамках эксперимента пользоваться приложением вместо паспорта смогут жители Москвы с 18 лет, которые имеют верифицированную учетную запись на портале госуслуг. Для получения и активации мобильного приложения гражданин должен обратиться в один из пилотных МФЦ и предоставить необходимые документы.

Как ранее писал сайт Kp.ru, предположительно, такой эксперимент в российской столице может начаться уже этим летом – 1 июля. По крайней мере, так предлагают в Минкомсвязи, где сейчас готовят проект соответствующего постановления правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU