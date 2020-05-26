ВОЗ назвала Америку новым эпицентром коронавируса

26 Май 2020 2020-05-26T21:56:12+03:00

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Американские страны стали новым эпицентром пандемии коронавирусной инфекции, сообщили специалисты Всемирной организации здравоохранения в ходе брифинга во вторник. Рост смертности от заболевания прогнозируется в Соединенных Штатах, значительное увеличение числа зараженных медики наблюдают во многих странах Латинской Америки.

- Сейчас не время странам ослаблять ограничения из-за коронавируса, - заявила директор ВОЗ по Северной и Южной Америке и глава Панамериканской организации здравоохранения Карисса Этьен.

В Северной и Южной Америке с начала пандемии медики зарегистрировали более 2,4 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекции, более 143 тысяч человек в регионах скончались от болезни. В ВОЗ также предупредили, что тяжелая эпидемиологическая ситуация в ближайшее время будет наблюдаться в Бразилии, Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале и Никарагуа.

Как ранее писал сайт kp.ru, за минувшие сутки медики Бразилии выявили 15813 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных в стране, по официальным данным, возросло до 363211. По числу заражений коронавирусом Бразилия вышла на второе место в мире.

Поскольку ежедневный уровень смертности в Бразилии стал самым высоким в мире, исследователи из Университета Вашингтона предупредили, что число погибших в стране может увеличиться в пять раз до 125 тысяч жертв к началу августа этого года.

По данным ученых, текущие данные свидетельствуют о том, что к августу в Перу будет зарегистрировано около 20 тысяч летальных исходов от COVID-19, число смертей в Чили увеличится почти до 12 тысяч, в Мексике - 7 тысяч, а в Эквадоре - 6 тысяч.

Одной из стран в регионе, которая сравнительно неплохо справляется с коронавирусом, является Куба, где прогнозируется, что число погибших к августу составит всего 82 человека, в то время как тестирование продолжает опережать вспышку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU