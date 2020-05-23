2020-05-23T07:36:27+03:00
В мире

Бразилия обошла Россию по числу зараженных коронавирусом

Таким образом, Россия опустилась на третью строчку по этому показателю
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Бразилии выступает за снятие ограничений и отказывается носить маскуПрезидент Бразилии выступает за снятие ограничений и отказывается носить маскуФото: REUTERS
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Бразилия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом, отодвинув с этой позиции Россию.

По данным ученых университета Джона Хопкинса, в латинской стране 330 890 человек получили положительный результат теста на COVID-19. Причем, за минувшие сутки около 20 тысяч человек. За все время эпидемии в Бразилии погибли от новой болезни 21 048.

Страна на фоне эпидемии столкнулась с политическим конфликтом - часть политиков, в их числе президент Болсонару, настаивает на снятии ограничений. Он сменил уже третьего министра здравоохранения, из-за несогласия с их взглядом на то, какие меры для сдерживания болезни нужно предпринять.

Президент отказывается носить маску, не соблюдает правило социальной дистанции, например, он участвовал в акциях протеста, контактировал с активистами, несмотря на симптомы простудного заболевания.

В России, 326 448 инфицированных. На первой строчке по числу зараженных - США, это больше, чем в России и Бразилии вместе взятых - свыше 1,6 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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