Число умерших из-за коронавируса в Москве на 27 мая 2020 года увеличилось до 2 183 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 27 мая 2020 года увеличилось до 2 183 человек. В столице за сутки скончались 73 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцие.
Гражданам напоминают о необходимости до 31 мая соблюдения режима самоизоляции все независимости от возраста.
Ранее сайт kp.ru писал, что общее число летальных случаев в России достигло отметки в 3 807 человек. Количество инфицированных в стране с начала эпидемии увеличилось до 362 342.
По информации Минздрава РФ, в нашем государстве жертвами коронавируса стал 101 медицинский сотрудник. Ведомство создало и ведет соответствующий регистр смертей среди врачей. Также в регионах работает более тысячи комиссий специалистов, которые занимаются расследованиями смертей медиков.
Похороны на Бутовском кладбище умершего от коронавируса.Москва, Бутовское кладбише, май 2020 годаВладимир ВЕЛЕНГУРИН
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порядок госпитализации больных коронавирусом: официальная инструкция от Минздрава
Ведомство выпустило документ с официальной инструкцией о порядке госпитализации больных коронавирусом. Мы изучили его и пересказываем содержание (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»