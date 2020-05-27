27 Май 2020 2020-05-26T23:42:21+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 27 мая 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 27 мая 2020 года увеличилось до 2 183 человек. В столице за сутки скончались 73 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцие.

Гражданам напоминают о необходимости до 31 мая соблюдения режима самоизоляции все независимости от возраста.

Ранее сайт kp.ru писал, что общее число летальных случаев в России достигло отметки в 3 807 человек. Количество инфицированных в стране с начала эпидемии увеличилось до 362 342.

По информации Минздрава РФ, в нашем государстве жертвами коронавируса стал 101 медицинский сотрудник. Ведомство создало и ведет соответствующий регистр смертей среди врачей. Также в регионах работает более тысячи комиссий специалистов, которые занимаются расследованиями смертей медиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/781415" frameborder="0"></iframe> Похороны на Бутовском кладбище умершего от коронавируса.Москва, Бутовское кладбише, май 2020 годаВладимир ВЕЛЕНГУРИН

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ИСТОЧНИК KP.RU