2020-05-27T06:26:23+03:00
Общество

Чем грозит оставленный на зарядке на всю ночь телефон рассказал эксперт

Специалист раскрыл, когда лучше всего стоит заряжать мобильник
Юлия КЕКОВА
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Чем грозит оставленный на зарядке на всю ночь телефон рассказал экспертЧем грозит оставленный на зарядке на всю ночь телефон рассказал экспертФото: Евгения ГУСЕВА
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Каждый из нас заряжает свой сотовый телефон по мере необходимости, одна большинство подключает зарядное устройство перед сном и оставляет на всю ночь, чтобы аппарат успел восполнить уровень заряда батареи. Но правильно ли это и какие могут быть последствия таких, казалось бы простых, ежедневных и необходимых вещей?

Руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган объяснил, с какими опасностями можно столкнуться в таком случае.

По мнению специалиста, без крайней необходимости лучше не оставлять аппарат на зарядке на всю ночь. Негативные последствия непременно отразятся на работе телефона. Среди них - быстрый износ батареи и следовательно значительно сокращение службы вашего "сотика". Чтобы этого не происходило, лучше всего включить на смартфоне режим полета.

- Сами производители рекомендуют не допускать, чтобы уровень заряда батареи оказался ниже 20-30%. Тем более не нужно доводить телефон до полного выключения. Кстати, до полной зарядки часто доводить телефон тоже не стоит - это грозит быстрым износом аккумулятора, - пояснил специалист агентству "Прайм".

К слову, лучше всего, по мнению Когана, заряжать телефон перед сном, либо сразу же после пробуждения. Будет грамотно поставить себе специальные напоминания, сигнал которых даст знать когда нужно отключить устройство от розетки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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