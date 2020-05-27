Четырехлетний гений с IQ 154 попал в клуб самых умных людей планеты Mensa

27 Май 2020 2020-05-27T10:53:49+03:00

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Маленький гений Исаак Миллер в свои четыре года стал членом престижного клуба интеллектуалов Mensa. В эту организацию принимают только самых умных, причем свои способности нужно доказать на экзамене.

Этот экзамен мальчик прошел год назад, когда ему было всего три. На тот момент он знал английский, арабский и греческий язык. Теперь Иссак попросил маму выдать ему книги на русском - это новой язык, который мальчик хочет выучить. О Mensa он узнал в Интернете, сам написал письмо с просьбой принять его в этот элитный клуб.

Его мама Мишель Нельсон работает учителем в средней школе. Исаак ее первый ребенок, но она и не думала воспитывать из него гения. Ради интереса попробовала научить его читать.

- Это были даже не книги, а таблички в метро, вывески магазинов, - рассказала Mirror 32-летняя женщина. - Читали названия станций, инструкции на плакатах типа "пожалуйста, садитесь".

ИСТОЧНИК KP.RU