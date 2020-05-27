2020-05-27T12:18:52+03:00
Общество

Президент Абхазии приедет на Парад Победы в Москву

Ранее Владимир Путин объявил дату праздничного мероприятия - 24 июня
Юлия САЛЬНИКОВА
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На Парад приглашены иностранные гости Фото: Игорь ИванкоНа Парад приглашены иностранные гости Фото: Игорь ИванкоФото: Агентство городских новостей "Москва"
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После утверждения новой даты Парада Победы в Москве, почетные гости вновь подтверждают свое участие.

Один из первых сообщил, что прибудет 24 июня в Москву, президент Абхазии Аслан Бжания. Об этом 27 мая сообщили в его пресс-службе:

- Бжанию на парад пригласил президент России Владимир Путин,- уточнили представители абхазского главы государства.

Традиционного майского шествия Бессмертного полка, Парада и концертов в этом году не было из-за пандемии коронавируса. Обращаясь к россиянам в День Победы, президент Владимир Путин пообещал - праздник в этом году обязательно будет. Вчера во время совещания в министром обороны, он назвал дату - 24 июня.

Дата выбрана не случайно - 24 июня 1945 года на Красной площади прошел парад победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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