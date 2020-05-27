Собака три месяца ждала в больнице хозяина, погибшего от коронавируса

27 Май 2020 2020-05-27T12:29:00+03:00

Cобака три месяца ждала у больницы возвращения хозяина, которого госпитализировали с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В китайском Ухане собака с февраля ждёт в больнице своего хозяина, которого госпитализировали с коронавирусом. Он умер всего через пять дней после начала лечения, сообщает The New York Post.

В феврале семилетняя дворняжка приехала в госпиталь вместе со своим хозяином, когда Ухань был охвачен эпидемией коронавируса. Сейчас пёс живёт в фойе клиники, повсюду разыскивая хозяина. Персонал и посетители клиники кормят верного друга своего пациента уже три месяца.

Владелец супермаркета У Куэйфен в здании больницы рассказала, что владелец собаки страдал от пневмонии, а в больницу его положили с подтверждённым диагнозом коронавируса. Она пыталась увести собаку из больницы, но безрезультатно. У Куэйфен дала псу имя - Сяо Бао, в переводе - маленькое сокровище.

ИСТОЧНИК KP.RU