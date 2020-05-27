2020-05-27T13:09:03+03:00
В мире

В США начался бунт из-за убийства полицейскими темнокожего мужчины

Один из офицеров сделал фото, стоя ногами на шее задержанного
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Протестующие бросают в полицию бутылки и ломают патрульные машиныПротестующие бросают в полицию бутылки и ломают патрульные машиныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский город Миннеаполис в штате Миннесота гудит после новости об убийстве. В совершении преступления подозревают полицейских. Причем шокировало народ не только это, но и видео, снятое очевидцами.

Один из полицейский опустился на колени и встал ногами на шею темнокожего мужчины. На записи слышно, как человек говорит "я не могу дышать". Прохожие остановились и требовали отпустить задыхающегося мужчину. Но полицейские не реагировали. Заканчивается ролик тем, что задержанный просто перестает сопротивляться и двигаться. В полиции позже подтвердили - он умер.

Видео стало шоком для всех. Мэр города и начальник полиции собрались на конференцию, чтобы дать объяснения.

- Смерть находящегося под стражей человека, позже идентифицированного как Джордж Флойд, была неоправданной, убийство произошло из-за расовой дискриминации,- признал Мэр Джейкоб Фрей, сообщает Reuters.

Через пару часов после новости об увольнении четырех офицеров, на улицы Миннеаполиса вышли тысячи человек. Люди вышли с плакатами "Я не могу дышать" - последняя фраза убитого мужчины стала лозунгом движения "Черная жизнь".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названо странное отличие COVID-19 от других вирусов
Против Зеленского подал иск в суд мэр Черкасс, которого президент обозвал «бандитом»
В АТОР рассказали, когда россияне смогут поехать отдыхать за границу
В США начался бунт из-за убийства полицейскими темнокожего мужчины
Анна Кузнецова предложила расширить выплаты в 10 тысяч на семьи с детьми 16-17 лет
Больше половины россиян планируют попасть на море этим летом
Королева Великобритании разрешила премьеру Джонсону бегать в садах Букингемского дворца
Собака три месяца ждала в больнице хозяина, погибшего от коронавируса
На отдых в Грузию можно будет отправиться только со справкой об отсутствии «ковида»
Опубликовано видео перехвата американского самолёта российскими истребителями Су-35
Президент Абхазии приедет на Парад Победы в Москву
СК просит ареста тренера Владимира Осии
В Роспотребнадзоре предложили поставить в магазинах умывальники с мылом
Попова рассказала, при каком условии коронавирус удастся победить к лету
Врач рассказал, кому грозит инсульт при коронавирусе
Попова призвала "маленькими шагами" возвращаться к нормальной жизни
Эксперты спрогнозировали, как будут меняться цены на нефть до конца года
Попова назвала главный критерий, по которому можно судить о спаде пандемии
Владимир Вдонин: «Воспитание патриотизма - важнейшая часть становления личности человека»
Попова рассказала, как стране помогла самоизоляция