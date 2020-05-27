В США начался бунт из-за убийства полицейскими темнокожего мужчины
Американский город Миннеаполис в штате Миннесота гудит после новости об убийстве. В совершении преступления подозревают полицейских. Причем шокировало народ не только это, но и видео, снятое очевидцами.
Один из полицейский опустился на колени и встал ногами на шею темнокожего мужчины. На записи слышно, как человек говорит "я не могу дышать". Прохожие остановились и требовали отпустить задыхающегося мужчину. Но полицейские не реагировали. Заканчивается ролик тем, что задержанный просто перестает сопротивляться и двигаться. В полиции позже подтвердили - он умер.
Видео стало шоком для всех. Мэр города и начальник полиции собрались на конференцию, чтобы дать объяснения.
- Смерть находящегося под стражей человека, позже идентифицированного как Джордж Флойд, была неоправданной, убийство произошло из-за расовой дискриминации,- признал Мэр Джейкоб Фрей, сообщает Reuters.
Через пару часов после новости об увольнении четырех офицеров, на улицы Миннеаполиса вышли тысячи человек. Люди вышли с плакатами "Я не могу дышать" - последняя фраза убитого мужчины стала лозунгом движения "Черная жизнь".
ИСТОЧНИК KP.RU