2020-05-27T13:39:58+03:00
Общество

Названо странное отличие COVID-19 от других вирусов

Вирус оказался избирательным и адаптируется по разному в организме животного и человека
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вирус приспосабливается к человеку лучше,чем в животнымВирус приспосабливается к человеку лучше,чем в животнымФото: REUTERS
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Ученые из Австралии вычислили странную особенность коронавируса - инфекция гораздо лучше приспособлена к существованию в человеческом организме, чем в организме животного.

Хотя изначально, вирус появился не в человеческой популяции. Считается, что источником распространения были летучие мыши. Все дело в молекулах рецептора ACE2 в клетках легких, к которым крепится коронавирус, используя остроконечный белок. Чем крепче эта связь, тем меньше шансов, что вирус самостоятельно покинет организм. Так вот у человека эта связь оказалась самой крепкой с новым вирусом.

- Это новый вирус, которого никогда не было в организме человека, но он обладает чрезвычайно высоким уровнем связывания с человеческими рецепторами, что очень удивительно. Мы должны спросить, как это случилось. Это была полная случайность? - приводит слова профессора Николая Петровского Daily Mail.

Он допустил, что такая странность может быть "одним из неожиданных поворотов" природы, или, если вирус действительно создали в лаборатории конкретно для человеческой популяции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Названо странное отличие COVID-19 от других вирусов
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