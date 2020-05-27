Собянин доложит Путину о планах по снятию коронавирусных ограничений
В Москве снижается число зараженных и растет число выздоровевших
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Президент Владимир Путин выслушает доклад мэра Москвы Сергея Собянина об эпидситуации в столице. Москва оказалась самым пострадавшим городом России - здесь больше всего зараженных и погибших от коронавируса людей. Поэтому, если в некоторых регионах уже приступили к отмене блокировки, то в Москве сроки снятия ограничений не названы.
Когда в Москве приступят к поэтапному ослаблению правил самоизоляции, расскажет Сергей Собянин во время совещания в среду 27 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU