2020-05-27T15:12:14+03:00
Общество

Собянин доложит Путину о планах по снятию коронавирусных ограничений

В Москве снижается число зараженных и растет число выздоровевших
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Владимир Путин выслушает доклад мэра Москвы Сергея Собянина об эпидситуации в столице. Москва оказалась самым пострадавшим городом России - здесь больше всего зараженных и погибших от коронавируса людей. Поэтому, если в некоторых регионах уже приступили к отмене блокировки, то в Москве сроки снятия ограничений не названы.

Когда в Москве приступят к поэтапному ослаблению правил самоизоляции, расскажет Сергей Собянин во время совещания в среду 27 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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