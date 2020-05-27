Совещание Путина и Собянина по ограничениям в Москве 27 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

27 Май 2020 2020-05-27T15:45:52+03:00

Сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию совещания Путина и Собянина по режиму ограничений против коронавируса в Москве 27 мая 2020 года

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В среду, 27 мая, состоится совещание президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, в ходе которого они обсудят планы по снятию коронавирусных ограничений в столице. Сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию.

Как известно Москва больше всех пострадала от коронавируса, однако сейчас ситуация нормализуется. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация в столице говорит о том, что город готов не только к первому, но и ко второму этапу смягчения введённых ранее ограничений. Однако она призвала снимать любые ограничения постепенно, поскольку любая неосторожность помешает удержать успех в борьбе с заболеванием.

Напомним, за последние сутки в Москве было выявлено 2,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекции, а выздоровели 5,8 тысячи человек. Всего в столице с начала пандемии зарегистрировано 171 443 заболевших, 67 458 выздоровевших, а жертвами инфекции стали 2 183 человека.

Совещание Путина и Собянина: прямая трансляция.Президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным

ИСТОЧНИК KP.RU