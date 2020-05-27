2020-05-27T10:56:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор: Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений

За последние сутки в городе в два раза больше выздоровевших, чем заражённых
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Роспотребнадзоре сообщили, что Москва готова к первому и второму этапам выхода из ограниченийВ Роспотребнадзоре сообщили, что Москва готова к первому и второму этапам выхода из ограниченийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Напомним, за последние сутки в Москве выявлено 2 140 новых пациентов с коронавирусом, а число новых выздоровевших составило 5 839 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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