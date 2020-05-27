Роспотребнадзор: Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений
За последние сутки в городе в два раза больше выздоровевших, чем заражённых
В Роспотребнадзоре сообщили, что Москва готова к первому и второму этапам выхода из ограниченийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Напомним, за последние сутки в Москве выявлено 2 140 новых пациентов с коронавирусом, а число новых выздоровевших составило 5 839 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU