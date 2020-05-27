2020-05-27T15:53:14+03:00
Общество

Алтайские производители увеличивают производство продуктов питания

В разы выросли продажи в молочной и мясоперерабатывающей отраслях
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Кризис - это не повод опускать руки. В отсутствии внешних рынков сбыта, алтайские производители сделали ставку на увеличение спроса внутри страны и активно развивают новые линии переработки и производства продуктов питания.

За 4 месяца 2020 года индекс производства продуктов в Алтайском крае составил 107,2 к январю-апрелю 2019 года, а индекс производства напитков достиг 105 % к аналогичному периоду прошлого года.

Больше всего было произведено мясных полуфабрикатов - 16,8 тыс. тонн , что практически на 12 % превышает показатели прошлого года. Производство молока жидкого увеличилось на 5,5 % и составило 49,2 тыс. тонн, производство молочной сыворотки - на 9,6 % или 34,2 тыс. тонн. Сыров было выпущено 20,6 тыс. тонн, что на 10 % больше прошлого года.

Сливочного масла алтайские производители выпустили в продажу порядка 6,7 тыс. тонн, тогда как в 2019 году за этот же период было выпущено около 2 тыс. тонн.

Ажиотаж на муку и крупы, возникший в период развития пандемии позволил региональным производителям и тут «нагнать» темпы производства. Индекс производства апрель 2020 года к апрелю 2019 года по муке составил – 123,7%, крупе – 136,7%.

Напомним, губернатор Виктор Томенко на собрании, посвященного 65-летия начала освоения целинных и залежных земель в Алтайском крае, отметил, что регион кормит не только себя, но и всю страну.

"Сегодня мы поставляем продукцию сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в 60 стран мира. Вкладываем деньги в модернизацию производства. За последние пять лет почти 50 миллиардов рублей вложено в техническое и технологическое перевооружение сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности», - подытожил глава региона.

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