Во время проезда турецкого военного конвоя по трассе в Идлибе произошел взрыв

27 Май 2020 2020-05-27T17:11:12+03:00

Ранены несколько человек

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В Идлибе на трассе М-4 подорвался турецкий военный конвой. Взрыв произошел в тот момент, когда солдаты ехали по дороге.

Как сообщает A Haber, сработала ручная граната. Ранены несколько человек, среди пострадавших есть те, кто в тяжелом состоянии.

Ранее в Минобороны Турции сообщали, что в северных районах Ирака и Сирии уничтожили 1458 боевиков террористической организации. Базы террористов уничтожили с воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU