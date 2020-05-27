Во время проезда турецкого военного конвоя по трассе в Идлибе произошел взрыв
Ранены несколько человек
Изменить размер текста:
В Идлибе на трассе М-4 подорвался турецкий военный конвой. Взрыв произошел в тот момент, когда солдаты ехали по дороге.
Как сообщает A Haber, сработала ручная граната. Ранены несколько человек, среди пострадавших есть те, кто в тяжелом состоянии.
Ранее в Минобороны Турции сообщали, что в северных районах Ирака и Сирии уничтожили 1458 боевиков террористической организации. Базы террористов уничтожили с воздуха.
ИСТОЧНИК KP.RU