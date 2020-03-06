Сирия и Турция соблюдают в Идлибе режим прекращения огня
В пятницу, 6 марта, ситуация по фронтам в районе сирийского города Саракеб спокойная. Сирия и Турция соблюдают режим прекращения огня. Боев не было даже ночью, сообщает спецкор РИА Новости с места событий.
Днем ранее, 5 марта, в Кремле состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана. В ходе почти 6-часовых переговоров главы государств согласовали и подписали документ по урегулированию ситуации по Идлибу. Меморандум начал действовать с полуночи.
- Эти договоренности создадут условия для продолжения мирного процесса в Сирии, - считает Путин.
Также в новом русско-турецком соглашении оговаривалось создание коридора безопасности, точные координаты которого будут согласованы в течение семи дней.
Путин: «Москва и Анкара согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии».
ИСТОЧНИК KP.RU
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