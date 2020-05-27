Путин: безработица в России достигла 1,9 млн человек

27 Май 2020 2020-05-27T17:33:30+03:00

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На сегодняшний день количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 1,9 миллиона человек. Такие данные привел президент России Владимир Путин в ходе совещания по поддержке занятости

«Последние данные показывают, что количество официально зарегистрированных безработных в России растёт. Здесь нет ничего для нас неожиданного. И сейчас это количество - порядка 1 млн 900 тысяч человек», - заявил глава государства.

Российский лидер назвал безусловным приоритетом сохранение рабочих мест в стране, а также доходов семей, поэтому в связи со сложившийся обстановкой обратился к федеральным ведомствам и региональным властям с требованием уделить максимальное внимание проблемам безработицы.

«Хочу это подчеркнуть: (внимание должно быть) максимальным на всех уровнях власти», - отметил он.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство предлагает увеличить пособие по безработице всем потерявшим работу, в том числе до коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU